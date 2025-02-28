Уровень доверия россиян Путину составил почти 80%

Согласно новому опросу, уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за прошедшую неделю, с 17 по 23 февраля, вырос на 0,3 п. п. и составил 79,8%. Данные приводит 28 февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,8% респондентов (+0,3 п. п.), <...> показатель уровень одобрения деятельности президента составил 77,2% (+1,0 п. п. за неделю)», — отмечается в материалах центра.

Работу премьер-министра России Михаила Мишустина и правительства в целом положительно оценили 53,2% (+0,9 п. п. за неделю) и 52,9% (+2,4 п. п. за неделю) соответственно.

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 января заявил, что Путин пользуется огромной поддержкой населения. Также он отметил влияние результатов опросов на успехи в специальной военной операции. Песков назвал это важным фактором «для воодушевления граждан».