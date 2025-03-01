Эксперт рассказала о симптомах и лечении непереносимости глютена

Медицинское название непереносимости глютена — целиакия. О ее симптоматике и способах лечения рассказала 1 марта «Известиям» управляющая и соучредитель GASTRO CLINIC Аделина Мурясова.

Целиакия — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором организм реагирует на глютен (белок, содержащийся в пшенице, ржи и ячмене) воспалением и повреждением стенок тонкой кишки. По статистике, проблема затрагивает примерно 1,4% населения мира, подчеркнула эксперт.

«По словам медиков, заболевание может проявиться в любом возрасте, даже если до поры до времени вы без проблем ели свежий хлеб из пшеничной муки или ячменную кашу. При этом у женщин целиакия встречается в два-три раза чаще, чем у мужчин», — рассказала Мурясова.

Среди ключевых симптомов заболевания можно выделить диарею и частые расстройства пищеварения, вздутие живота и повышенное газообразование, случаи резкой рвоты после приема пищи, а также снижение или полное отсутствие аппетита.

Эксперт отметила, что первым этапом диагностики являются лабораторные исследования, в частности, анализ на специфические антитела к глютену. В дополнение к нему могут провести генетический тест.

«Увы, волшебной таблетки от целиакии не существует. Единственно действенный метод — пожизненная безглютеновая диета. При строгом соблюдении пищевых ограничений через пять-шесть месяцев поврежденная слизистая обычно восстанавливается, и симптомы исчезают», — сказала Мурясова.

По ее словам, запрещенные к употреблению при болезни крупы могут встречаться в разной продукции, поэтому стоит внимательно изучать этикетки в магазинах, а в кафе и ресторанах уточнять, из какой муки сделаны блюда.

22 февраля Мурясова рассказала «Известиям» о причинах возникновения непереносимости лактозы. По ее словам, для расщепления углевода необходим фермент лактаза. В случае его недостатка организм не может усвоить лактозу, тогда может возникнуть вздутие, диарея и газообразование. Стресс или изменение гормонального фона может спровоцировать уменьшение выработки ферментов, отметила эксперт.