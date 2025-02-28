Орбан рассказал о возможных последствиях вступления Украины в ЕС

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) сейчас невообразимо, это разрушило бы экономику Венгрии и наводнило страну преступностью. Об этом 28 февраля заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Во-первых, [вступление Украины в ЕС] погубит венгерских фермеров и венгерское сельское хозяйство, а во-вторых, это погубит всю венгерскую национальную экономику, и я не вижу, как нам удастся обуздать преступность, которая в таком случае хлынет в Венгрию», — ответил Орбан.

Венгерский премьер-министр также отметил, что он против вступления Украины в ЕС.

«<…> одно я могу сказать точно: здесь и сейчас это немыслимо. Это уничтожит нас», — заключил Орбан.

Ранее, 21 января, Орбан заявил, что Украина пока не готова к вступлению в Евросоюз. По его словам, у ЕС нет денег, чтобы принять Киев. Политик призвал Украину сначала урегулировать отношения со Словакией и Венгрией.