В Москве назвали имена лауреатов «Знание.Премия – 2024»

27 февраля февраля в Национальном центре «Россия» прошла четвертая церемония награждения лауреатов просветительской награды «Знание.Премия» — флагманского проекта Российского общества «Знание». Страна узнала имена 31 лауреата в 21 номинации. На церемонии был дан старт новому, юбилейному сезону «Знание.Премия», заявки на который принимаются на сайте проекта до сентября 2025 года.

К участникам торжественной церемонии награждения «Знание.Премия – 2024» обратился президент РФ Владимир Путин. Его обращение зачитала заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

«Просветительское движение в нашей стране имеет богатую историю, наполненную яркими примерами честного, бескорыстного служения избранному делу, людям, Отечеству. Отрадно, что благородные, вдохновляющие традиции подвижнического труда продолжаются, и сегодня мы чествуем тех, кто искренне, по зову сердца посвящает себя исключительно важной, востребованной работе — наставничеству, воспитанию подрастающих поколений на основе высоких идеалов патриотизма и гражданственности, бережного отношения к национальной истории, культуре, своим духовным корням; кто многое делает для популяризации уникальных достижений отечественной научной мысли, стремится передать свой профессиональный, жизненный опыт подрастающему поколению», — отметил Владимир Путин.

К гостям церемонии обратился и председатель Наблюдательного совета Общества «Знание» Сергей Кириенко. Он отметил, что людей, несущих знание и правду, становится всё больше, и их авторитет в обществе растет.

«За несколько лет количество участников «Знание.Премия» выросло в шесть раз. В этом сезоне среди номинантов — представители 56 стран мира и почти всех континентов, не участвуют только Австралия и Антарктида», — подчеркнул Сергей Кириенко.

В своем обращении он выразил слова благодарности всем 19,5 тыс. соискателей награды. Отдельно он поблагодарил героев СВО, которые, возвращаясь с фронта, становятся наставниками для подрастающего поколения. «Эти ребята продолжают борьбу за независимость и суверенитет нашего государства, но уже на информационном фронте. Они борются за души и сердца молодого поколения россиян, что невероятно важно», — сказал он.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова назвала имена лауреатов просветительской награды в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Культура и искусство». Ими стали народный артист РФ, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков и фестиваль «Гений места» ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр».

Лучшим просветительским фильмом стала картина «По следам Александра Невского» частной автономной некоммерческой организации содействия развитию инклюзивного кинематографа «Языки без границ». Наградила и поздравила лауреата генеральный директор медиахолдинга «Национальная Медиа Группа» Светлана Баланова.