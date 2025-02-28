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В России произошло 214 ДТП за минувшие сутки

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/мобильный репортер
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За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 214 ДТП, в которых погибли 21 и получили ранения 282 человека. 16 из погибших были пассажирами и водителями транспортных средств. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

В результате 64 ДТП, 29 из которых произошли на пешеходных переходах и 35 — вне зоны их действия, погибли пять пешеходов, еще 61 получил ранения различной степени тяжести.

Так, в Нижнем Новгороде вечером неопытный 19-летний водитель, чей стаж управления не превышает трех месяцев, на автомобиле каршеринга в запрещенном месте выехал на встречную полосу движения с последующим съездом с дороги и наездом на остановку общественного транспорта, а также находившихся на ней двух женщин-пешеходов 1958 и 1968 годов рождения. После этого транспортное средство виновника автоаварии опрокинулось на проезжей части и врезалось в припаркованную легковую автомашину без водителя. В результате ДТП обе женщины погибли, сам водитель автомобиля каршеринга и три его пассажира госпитализированы с травмами.

В четверг зафиксировано 10 ДТП с участием автобусов, в которых погибших людей нет, но 14 участников дорожного движения получили ранения. Причиной восьми происшествий с автобусами стали нарушения ПДД, допущенные водителями других транспортных средств. С участием несовершеннолетних за минувшие сутки зарегистрировано 37 ДТП, в результате которых ранения получил 41 юный участник дорожного движения, в том числе 18 пешеходов и 23 пассажира. Погибших детей нет.

В преддверии выходных Госавтоинспекция призвала водителей в условиях первых дней весны с еще неустойчивой «зимней» погодой, заранее снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, а также отказаться от частых перестроений, избегать резких маневров и обгонов, строго соблюдать требования ПДД, связанные с началом движения, перестроением, поворотом, разворотом и остановкой. От соблюдений всех этих элементарных мер автотранспортной безопасности зависят не только жизнь и здоровье водителей, но и пассажиров и других участников дорожного движения, подчеркнули в ведомстве.

«Жизнь и здоровье их пассажиров целиком зависят от навыков, стажа вождения, самочувствия и законопослушного поведения на дороге человека за рулем. Всегда оставляйте себе запас времени на то, чтобы успеть адекватно отреагировать на возможное в любой момент изменение дорожной ситуации. Также обращаем внимание водителей на строгое соблюдение правил перевозки детей. Берегите своих юных пассажиров, не допуская со своей стороны даже предпосылки к возможной трагедии», — сказал «Известиям» замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

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Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что качество обучения в автошколах России планируется начать оценивать в том числе по количеству случаев попадания в ДТП у их выпускников. По его словам, автошколы должны учитывать целый ряд обязательных требований, и для этого кабмин предлагает скорректировать действующее законодательство.

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