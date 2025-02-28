Шойгу указал на беспрецедентно высокий уровень отношений РФ и Китая
Отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом 28 февраля заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
По его словам, Россия дорожит достигнутыми с Китаем договоренностями и нацелена на их углубление. Помимо этого, он заявил, что сотрудничество стран не направлено против других государств и является образцом отношений.
«Оно (сотрудничество. — Ред.) основано на широкой общности интересов, равноправии и глубоком доверии. Мы чрезвычайно дорожим достигнутыми договоренностями и нацелены на их углубление», — отметил Шойгу.
О начале встречи Шойгу и Си Цзиньпина стало известно в этот же день. В ходе переговоров обсуждались двусторонние вопросы в сфере безопасности, международные и региональные проблемы.
В этот же день Шойгу встретился с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, главой МИД Китая Ван И. Секретарь Совбеза обратил внимание на то, что Москва и Пекин солидарны в своих взглядах в ООН, Группе двадцати (G20), на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и в других структурах.