Трамп встретился со Стармером и ждет Зеленского. Что пишут СМИ

Встреча президента США Дональда Трампа с британским премьером Киром Стармером последовала за визитом в Вашингтон главы Франции Эммануэля Макрона. Лондон и Париж продвигают идею отправки на Украину миротворцев. Трамп поддерживает ее, но ставит участие США в миссии под вопросом. В Белом доме также готовятся к встрече Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Что пишут зарубежные СМИ об этой череде переговоров — в дайджесте «Известий».

ABC News: Трамп и Зеленский встречаются по поводу сделки по ископаемым, переговоры могут быть напряженными

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский встретятся в Белом доме, чтобы обсудить сделку, которая может стать «большим успехом или тихо сойти на нет». Американский лидер хочет «окупить» деньги, выделенные США на помощь Киеву, в то время как глава Украины хочет гарантий безопасности для своей страны.

ABC News Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук заявила в ООН в 2022 году, что на долю страны приходится около 5% «критически важного сырья» на планете. Но есть вопросы о достоверности имеющихся в настоящее время цифр.

Соглашение предоставит США доступ к половине доходов, получаемых Украиной от продажи природных ресурсов, в обмен на поддержку Вашингтона. Зеленский заявил, что достигнута договоренность о структуре экономической сделки, но в ней пока ничего не говорится о гарантиях безопасности со стороны Америки. «Это соглашение может либо стать большим успехом, либо тихо исчезнуть», — сказал Зеленский. По его словам, результат будет зависеть от переговоров с Трампом.

Foreign Policy: Трамп заставляет Украину согласиться на мирное соглашение

Трамп не понимает, насколько сложен конфликт на Украине и насколько далеки друг от друга стороны, участвующие в нем, заметил Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине.

Foreign Policy В последние дни Трамп был настроен явно более враждебно по отношению к Киеву, чем к Москве. В том числе назвал украинского президента Владимира Зеленского диктатором (ярлык, о котором он, казалось, совершенно забыл). Трамп отказался так же охарактеризовать президента России Владимира Путина <…>.

Похоже, что Трамп пытается заставить Украину, которая на протяжении всего конфликта сильно зависела от помощи США, согласиться на мирное соглашение независимо от того, будут ли условия выгодны Киеву. Несмотря на проблемы, с которыми столкнулась бы Украина без поддержки Вашингтона, и тревожные реалии на поле боя, когда Россия постепенно занимает восточную часть страны, Пайфер считает, что Зеленский не собирается подписывать невыгодную для своей страны сделку.

Euronews: Трамп заявил, что мирное соглашение по Украине может быть заключено «довольно скоро» или не будет заключено вообще

Трамп заявил, что переговоры о прекращении конфликта на Украине «очень хорошо продвинулись». Он сделал это заявление 27 февраля, когда принимал в Белом доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который посетил Вашингтон, чтобы призвать Трампа продолжать поддерживать Украину. Напряженность возросла после того, как Трамп и Зеленский обменялись оскорблениями на прошлой неделе.

Euronews 47-й президент США также выразил уверенность, что президент России Владимир Путин не будет настаивать на возобновлении конфликта, если перемирия не удастся достичь. По его словам, российский лидер сдержит свое слово. «Я знаю его уже давно, нам пришлось вместе пережить «российскую мистификацию», — добавил Трамп, имея в виду расследование ФБР и специального советника министерства юстиции, в ходе которого изучалось, «законно ли координировалась его президентская кампания 2016 года с Кремлем, чтобы повлиять на исход выборов».

Поездка Стармера состоялась всего через несколько дней после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон, где он встретился с Трампом и обсудил конфликт на Украине. Это также отражает растущую обеспокоенность большей части стран Европы тем, что чрезмерное стремление Трампа стать посредником в заключении мирного соглашения на Украине свидетельствует о готовности слишком во многом уступить Путину.

CNN: Стармер пытается вернуть Трампа на Запад

Стармер потратил несколько месяцев на то, чтобы наладить дружеские отношения с Трампом. Он осыпал президента США комплиментами еще до его победы на выборах в ноябре. Стармер был, по словам Трампа, «очень милым».Его визит в Вашингтон — это крупнейшая внешнеполитическая задача для лидера, который в критический для будущего Украины момент стал потенциальным посредником. Он может отвлечь Трампа от его конфронтационных настроений и донести до него тревоги Запада.

CNN Другой сценарий менее радужный: Стармер может обнаружить, что строил мост в никуда. Они с Трампом не являются политическими союзниками. У них разный бэкграунд, а в их мировоззрении — зияющая пропасть. Стармер при каждом удобном случае говорит об «особых отношениях» между Великобританией и США, но эти отношения становятся напряженными. Они хотят разного.

Ставки как никогда высоки, считает Клэр Эйнсли, бывший исполнительный директор по политике Стармера, которая сейчас работает в американском аналитическом центре Progressive Policy Institute. Этот визит станет серьезным испытанием для отношений между Европой и Соединенными Штатами, а также между Европой и Соединенным Королевством.

BBC News: Стармер склоняет Трампа на свою сторону, но неопределенность по Украине сохраняется

Встреча Стармера с Трампом вполне могла оказаться неловкой и даже мучительной. Команда с Даунинг-стрит возвращается в Великобританию. И они довольны тем, как всё прошло. Некоторые высокопоставленные лица были уверены, что им удалось наладить хорошие отношения с Трампом.

BBC News Великобритания признает, что присутствие американских войск на Украине не имеет никакой перспективы, но правительство хотело бы, чтобы США обеспечили воздушное прикрытие для защиты британских и других европейских миротворцев. Европе нужно будет убедиться, что США «прикроют ее спину». Вот суть выдвигаемой идеи. Но такого публичного предложения о воздушном прикрытии со стороны Белого дома не поступало.

Вместо этого Трамп утверждал, что присутствия американцев на Украине, добывающих редкоземельные минералы, которые, как ожидается, станут частью мирного соглашения, будет достаточно, чтобы предотвратить боевые действия. Гарантии безопасности, которых добивается Украина, будут в центре внимания на саммите 2 марта, организованном премьер-министром в Лондоне.