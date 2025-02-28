Еврокомиссар заявил о риске сокращения мирового ВВП на 7% из-за пошлин США
Введение США пошлин в отношении Евросоюза (ЕС) может привести к глобальной экономической фрагментации, что в перспективе чревато сокращением мирового ВВП на 7%. Об этом 28 феврале заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью испанской газете El Mundo.
Домбровскис выразил сожаление по поводу намерения Вашингтона ввести пошлины, назвав их необоснованными. Он отметил, что такие меры могут негативно повлиять на экономический рост как в ЕС, так и в США.
По оценкам Международного валютного фонда, если торговля сосредоточится в рамках отдельных экономических блоков, мировой ВВП может сократиться на 7% в среднесрочной перспективе, что эквивалентно исчезновению совокупного ВВП Германии и Франции, добавил еврокомиссар.
Ранее, 26 февраля, президент США Дональд Трамп сообщил о том, что намерен ввести таможенные пошлины в размере 25% в отношении Евросоюза не только на автомобили, но и на «всё остальное». В пресс-службе Еврокомиссии уточнили, что ЕС намерен в ближайшее время решительно ответить на обещанные Трампом тарифные изменения.