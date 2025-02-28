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Жителя Херсонской области арестовали по подозрению в госизмене

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Сотрудники управления ФСБ России по Херсонской области пресекли деятельность мужчины, причастного к предоставлению сведений украинским спецслужбам. Об этом сообщили 28 февраля в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый с помощью иностранного интернет-мессенджера передавал представителям Главного управления разведки минобороны Украины информацию о дислокации российских войск в Херсонской области.

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«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

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Ранее, 21 февраля, Федеральная служба безопасности предотвратила серию диверсий в нескольких регионах. По данным ФСБ, восемь граждан России, которые выполняли задания украинских спецслужб за минимальное вознаграждение, были приговорены к колонии на срок от 22 до 16 лет.

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