СМИ сообщили о возмущении Украины из-за слов кандидата в президенты Польши во Львове

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало заявление кандидата в президенты Польши Славомира Ментцена, который потребовал от украинских властей запретить культ лидера националистов Степана Бандеры во Львове. Об этом 28 февраля сообщил польский портал Do Rzeczy.

Согласно его данным, представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что подобные шаги могут нанести ущерб отношениям двух стран.

«Я скажу честно, что позиция этого персонажа [Ментцена] всем давно известна. Это не стало неожиданностью ни для нас, ни для кого-либо еще», — приводит его слова Do Rzeczy.

Тихий также отметил, что МИД Украины не рассматривает подобные высказывания как официальную позицию Польши.

25 февраля Ментцен призвал прекратить на Украине культ Бандеры. По его словам, памятник лидеру националистов во Львове является позором для его жителей.

На следующий день Ментцен осудил восстановление музея украинского пособника нацистов Романа Шухевича. Он указал на то, что польское правительство направляет стране деньги на восстановление Львова, а «украинцы восстанавливают памятник преступлению, в результате которого погибли 100 тыс. человек».