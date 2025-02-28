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GAC представила новый кроссовер GS4 в России

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Фото: GAC
dzen
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Компания GAC анонсировала скорый старт продаж в России кроссовера GS4, который станет третьей моделью марки в линейке. Подробности о ценах и комплектациях будут объявлены позже, говорится в сообщении китайского производителя, которое поступило «Известиям» 28 февраля.

На рынке Китая эта модель дебютировала в 2024 году под именем GAC GS4 Max. Длина кроссовера составляет 4685 мм при колесной базе 2750 мм. В базовой версии устанавливается двигатель 1.5 (170 л. с., 250 Нм), он агрегатируется семиступенчатой роботизированной коробкой передач. С таким силовым агрегатом паркетник разгоняется до 100 км/ч с места за 8,8 секунды и в среднем расходует 7,2 л бензина на 100 км. Спереди подвеска типа McPherson, сзади — многорычажная.

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Фото: GAC

Объем багажника составляет 638 л, при сложенных сиденьях заднего ряда он увеличивается до 1586 л. Кроссовер имеет светодиодные фары, скрытые дверные ручки с электроприводом и 18-дюймовые легкосплавные диски. Водителю и переднему пассажиру обещаны кресла с «нулевой гравитацией» для равномерного распределения веса сидящего. В салоне установлены семидюймовая цифровая приборная панель, 10-дюймовая мультимедиа-система с поддержкой беспроводного Apple CarPlay, беспроводная зарядка. Предусмотрен зимний пакет (подогрев рулевого колеса, лобового стекла, сидений первого и второго рядов).

В стартовой комплектации GS4 есть восемь подушек безопасности. В перечень ассистентов входят адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, предупреждение о риске столкновения, система автоматического торможения, а также автоматическая система управления дальним светом фар.

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20 февраля компания GAC представила специальную версию большого кроссовера GS8 в России, которая получила название GX Traveller. Новая максимальная комплектация разработана для поклонников автотуризма и дальних путешествий.

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