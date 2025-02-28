Мегафон и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе
Операторы связи Мегафон и Yota отметили роуминг на территории Крыма и Севастополя. Об этом 28 февраля сообщили в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.
У пользователей связи с сегодняшнего дня во время пребывание в Крыму и Севастополе минуты, СМС и гигабайты интернета будут расходоваться из пакета, а оплачиваться по стандартным условиям.
«Ранее Мегафон представил в службу письмо об исполнении предписания по отмене наценки за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе не позднее 28 февраля 2025 года», — говорится в сообщении.
ФАС посчитала срок реализации обусловленным. Дочерний виртуальный оператор Yota также решил добровольно отменить роуминг на данных территориях.
В ведомстве добавили, что продолжается работа по приведению тарифов связи в поездках к уровню домашнего региона.
Ранее, 16 февраля, стало известно, что Россия и Белоруссия завершают приготовления к отмене роуминга. С 1 марта 2025 года жители России и Белоруссии смогут пользоваться мобильной связью и интернетом на территории Союзного государства по комфортным «домашним» тарифам, сообщили в Минцифры.