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В раде указали на проблемы с военной техникой на Украине

Депутат рады Устинова: часть переданной Украине техники не пригодна
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Фото: REUTERS
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Две трети военной техники, которую Украина получает от своих партнеров, оказывается непригодной для эксплуатации. Об этом 28 февраля заявила депутат Верховной рады Александра Устинова.

По ее словам, техника, предоставленная американскими и европейскими армиями, часто находится в плохом состоянии. Например, из 30 поставленных автомобилей только 10 могут быть использованы, а остальные 20 подлежат разборке.

«Мы забираем много вещей, которые мы используем на запчасти», — сказала Устинова телеканалу «Новости.LIVE».

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11 февраля бывший президент Украины Петр Порошенко (входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) на заседании Верховной рады заявил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация на линии фронта является критической. Он добавил, что в парламенте обсуждаются различные проблемы, но не обеспечение украинской армии.

Летом прошлого года заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин заявил «Известиям», что западная военная техника является многофункциональной и изящной, однако ненадежной в бою. В том числе поэтому она не способна обеспечить победу ВСУ.

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