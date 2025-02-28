В раде указали на проблемы с военной техникой на Украине
Две трети военной техники, которую Украина получает от своих партнеров, оказывается непригодной для эксплуатации. Об этом 28 февраля заявила депутат Верховной рады Александра Устинова.
По ее словам, техника, предоставленная американскими и европейскими армиями, часто находится в плохом состоянии. Например, из 30 поставленных автомобилей только 10 могут быть использованы, а остальные 20 подлежат разборке.
«Мы забираем много вещей, которые мы используем на запчасти», — сказала Устинова телеканалу «Новости.LIVE».
11 февраля бывший президент Украины Петр Порошенко (входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) на заседании Верховной рады заявил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация на линии фронта является критической. Он добавил, что в парламенте обсуждаются различные проблемы, но не обеспечение украинской армии.
Летом прошлого года заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин заявил «Известиям», что западная военная техника является многофункциональной и изящной, однако ненадежной в бою. В том числе поэтому она не способна обеспечить победу ВСУ.