Рютте пообещал Киеву помощь на миллиарды после разговора с Трампом
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности предоставить Украине миллиарды долларов в качестве помощи после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
«Что касается Украины, то союзники готовят дополнительные миллиарды в виде помощи и взносов на гарантии безопасности», — написал 27 февраля Рютте в соцсети Х (бывш. Twitter).
При этом он не уточнил, какие именно страны участвуют в этом процессе и какие гарантии будут предоставлены Киеву.
26 февраля Трамп сообщил, что США на данный момент не поставляют на Украину оборонную помощь. По его словам, Киеву хватит вооружений для ведения боевых действий до момента достижения соглашения по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что США уже передали Украине около $350 млрд.