АвтоВАЗ показал интерьер серийной Lada Iskra
АвтоВАЗ показал дизайн салона серийной модели Lada Iskra, старт производства которой намечен на первую половину 2025 года. Автомобиль спроектирован с учетом предпочтений молодых клиентов, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 28 февраля.
Длина седана Iskra составляет 4333 мм, высота — 1517 мм. Для удобства маневрирования предусмотрены системы безопасной парковки и камера заднего вида. Всё остекление атермальное (со степенью тонировки 25%). В топ-версиях задняя полусфера будет иметь более глубокую тонировку. Объем багажника составляет 500 л у седана и 480 л у универсала.
В салоне Lada Iskra установлена панель приборов с ромбовидными воздуховодами, модели обещаны вместительные ниши для мелочей и материалы отделки с повышенной износостойкостью. Руль имеет широкий диапазон регулировок по наклону и вылету. В зависимости от комплектации обивка может быть выполнена в черно-серых тонах или с контрастной декоративной отстрочкой и яркими вставками.
На АвтоВАЗе заявили, что Iskra обладает высоким акустическим комфортом, который достигается благодаря высокой жесткости кузова на кручение (за счет применения сталей повышенной прочности) и расширенному пакету шумоизоляции, в том числе в багажном отделении. Во всех комплектациях модель будет оснащаться двумя фронтальными подушками безопасности, предусмотрена электронная система контроля устойчивости с функцией удержания на подъеме.
Накануне сообщалось, что новая модель АвтоВАЗа Lada Iskra будет предлагаться в трех модификациях, с атмосферным мотором 1.6 от Lada Granta мощностью 90 либо 106 л. с., с механической коробкой передач и вариатором. Старт продаж намечен на май 2025 года, ожидаемая цена — от 1,2 млн до 1,6 млн рублей.
22 января АвтоВАЗ представил гоночную версию седана Lada Iskra. Автомобиль специально подготовлен для участия в ледовых гонках. Кузов Iskra облегчен и оснащен вварным каркасом безопасности.