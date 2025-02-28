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Прокуроры Румынии задержали 18 человек по делу кандидата в президенты Джорджеску

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Фото: Global Look Press/KTH
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В Румынии прокуроры задержали 18 подозреваемых по делу кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Об этом 28 февраля пишет агентство Agerpres.

Прокуроры ходатайствуют перед Высоким кассационным судом о предварительном аресте задержанных на 30 дней. Их подозревают в попытке действий против конституционного порядка, несоблюдении режима хранения оружия, а также подстрекательстве.

Кроме того, по делу запрошены заочные ордера на арест военного инструктора и наемника Хорациу Потра, его сына и еще одного члена семьи. Отмечается, что Потра покинул Румынию до того, как в его доме в среду, 26 февраля, был проведен обыск. Сейчас он находится в Дубае. В ходе обыска правоохранители нашли у него большое количество оружия, $3,3 млн, некоторые суммы в валютах других стран и 25 кг золота в слитках.

Дело будет рассматривать высшая судебная инстанция Румынии, так как по нему также проходит еще некий судья или прокурор, отмечает СМИ.

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Джорджеску 26 февраля доставили в прокуратуру для допроса. По данным СМИ, кандидат в президенты Румынии обвиняется в причастности к якобы организации фашистского характера и фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании. На следующий день он заявил, что его задержание после победы в аннулированном первом туре президентских выборов было спланировано заранее, а все действия были просчитаны.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что власти Румынии всеми силами пытаются снять Джорджеску с выборов, потому что боятся его. По его словам, обвинения в адрес независимого кандидата в румынские лидеры являются надуманными.

Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.

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