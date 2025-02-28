СМИ сообщили о планах Минфина расширить область действия патента для мигрантов
Министерство финансов России намерено расширить географическую область действия патента для трудовых мигрантов. Об этом 28 февраля сообщает РБК со ссылкой на пакет поправок.
В случае принятия изменений иностранные граждане смогут использовать один и тот же патент для трудоустройства как в Москве и Подмосковье, так и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
В Минфине подчеркнули, что эти поправки помогут снизить затраты для предпринимателей и увеличат мобильность работников. Ожидается, что новые правила могут вступить в силу с 1 сентября.
6 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовке законопроекта, связанного с медицинским освидетельствованием иностранцев, которые приезжают в Россию. Он отметил, что от правительства ожидаются предложения, которые отрегулируют трудовую миграцию, а также въезд на территорию РФ семей трудовых мигрантов.
30 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин обязал нелегальных мигрантов покинуть страну или узаконить свое пребывание в России до 30 апреля 2025 года.