Собянин объявил о начале строительства Шелепихинского газопровода-дюкера
В столице началось строительство Шелепихинского газопровода-дюкера под Москвой-рекой. Он соединит Большую Филевскую улицу с Шелепихинской набережной и повысит надежность газоснабжения центральной и западной частей города, рассказал в своем официальном Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.
Основная часть газопровода пройдет под дном реки, на глубине больше десяти метров. Специалисты «Мосгаза» строят его методом микротоннелирования — без рытья траншей, почти без шума и влияния на экологию.
Стальная труба высокого давления укладывается в специальный футляр — это защищает ее от внешнего воздействия. При этом специалисты используют отечественные материалы со сроком службы больше 40 лет.
Программа реконструкции газопроводов-дюкеров, построенных с 1939 по 1965 год, реализуется в Москве с 2018 года. На сегодняшний день в столице отремонтировали десять из них. Продолжаются работы на Кропоткинском и Щукинском.