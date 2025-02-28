Минкоммерции КНР обвинило США в нарушении производственных цепочек
Введение США дополнительных пошлин на товары из Китая подрывает стабильность глобальных производственных цепочек и увеличивает нагрузку на американские компании. Об этом 28 февраля сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на министерство коммерции страны.
По мнению ведомства, такие шаги, как введение 10-процентных пошлин в отношении КНР из-за фентанила, не способствуют решению проблем США, а также увеличивает нагрузку на американские компании и потребителей. Министерство указало на то, что тарифы нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО) и ослабляют многостороннюю торговую систему.
«Американская сторона всегда игнорировала объективные факты», — подчеркнули в ведомстве.
В минкоммерции добавили, что КНР активно сотрудничает с другими странами, включая США, в борьбе с наркотиками.
До этого, 1 февраля, американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении торговых тарифов в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики. Тогда же он пообещал ввести пошлины на товары из Евросоюза. Таким решением Трамп стремится уменьшить поток опиоида фентанила через границу, а также поток мигрантов.