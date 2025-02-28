Посол РФ предупредил об ответе Москвы на антироссийские санкции Токио

Москва не оставит без реакции 25-й антироссийский пакет санкций Токио. Об этом 28 февраля заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев.

«Введенный против нашей страны 25-й пакет нелегитимных санкций стал очередным подтверждением приверженности Токио антироссийскому курсу», — сказал он «РИА Новости».

Посол подчеркнул, что действия администрации премьер-министра Японии Сигэру Исибы указывают на недальновидность властей страны и их ограниченное понимание глобальных геополитических процессов.

Ноздрев напомнил, что Россия уже предупреждала Японию о том, что враждебные действия не останутся без последствий. Он добавил, что Москва уже приняла ряд ответных мер и будет продолжать эту работу.

10 января стало известно, что Япония ввела санкции против 11 физических и 29 юридических лиц, зарегистрированных в РФ. Также для 22 российских организаций был введен запрет на экспорт.

Еще в ноябре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возобновление диалога России и Японии насчет мирного договора возможно только после отказа Токио от враждебного курса, направленного на нанесение ущерба стране и ее гражданам.