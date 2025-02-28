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Родственник русского солдата Бушуева заявил о важности захоронения его праха в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Внучатый племянник русского солдата времен Первой мировой войны Юрий Бушуев рассказал 28 февраля «Известиям» о том, как ему сообщили о найденных во Франции останках родственника Александра Бушуева.

Внучатый племянник рассказал, что ему позвонил следователь и объяснил, что во Франции нашлись останки Александра Михайловича Бушуева — брата его дедушки.

«Я считаю, что прах нужно хоронить на родине. Где родился человек, там и должен быть захоронен. Всё, что связанно с родственниками, всегда очень важно. Это же родные люди, родная кровь», — сказал Бушуев.

Он добавил, что написал обращение с просьбой к президенту России Владимиру Путину, чтобы помочь перевести останки на родину.

Александр Бушуев погиб в 1917 году во время Невельской бойни — позиционного сражения Первой мировой войны. Тогда в наступление против немцев пошли французские войска, в экспедиционном корпусе которых служил Бушуев.

«Русские части были отправлены во Францию еще в 1915 году. Россия выполняла свой союзнический долг <...>. Страны Антанты (союз России, Франции и Британии. — Ред.) помогали друг другу контингентами. По большей части, Россия», — рассказал в разговоре с «Известиями» историк Александр Макушин.

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Ранее, 26 февраля, французский историк Пьер Малиновски рассказал «Известиям», что власти Франции должны решить судьбу найденных в стране останков солдата Русского экспедиционного корпуса времен Первой мировой войны, потомок которого хочет захоронить их в России.

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