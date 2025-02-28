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Китайские ученые подтвердили гипотезу о магматическом океане на поверхности Луны

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Фото: Global Look Press/Jin Liwang
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Китайская космическая миссия «Чанъэ-6», которая доставила на Землю пробы пород с обратной стороны Луны, подтвердила гипотезу о том, что спутник планеты ранее был полностью покрыт океаном магмы. Об этом 28 февраля сообщила газета Global Times со ссылкой на журнал Science.

Как уточняется в материале, исследование показывает, что состав базальта в образцах с дальней и ближней стороны Луны был схожим. Их первичный возраст составляет 2,823 млрд лет, а характеристики подтверждают так называемую модель лунного магматического океана. Результаты указывают на то, что столкновение с небесным телом, ответственное за формирование бассейна Южный полюс – Эйткен, могло изменить геологическую структуру Луны.

В газете сообщается, что ученые, основываясь на исследованиях образцов с ближней стороны Луны, разработали модель её магматической эволюции. Согласно ей, на ранних стадиях формирования спутника произошло глобальное расплавление, образовавшее магматический океан. По мере его охлаждения и кристаллизации менее плотные минералы поднимались, формируя лунную кору, а более плотные опускались, образуя мантию.

Сплав, насыщенный несовместимыми элементами, образовал слой KREEP, название которого происходит от начальных букв ключевых компонентов — калия (K), редкоземельных элементов (REE) и фосфора (P), между корой и мантией.

В материале отмечается, что совместная исследовательская группа, организованная Китайским национальным космическим управлением (CNSA), пообещала в будущем продолжить организовывать исследования лунных образцов и делиться научными достижениями КНР в области исследования спутника с международным сообществом.

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Ранее, 3 февраля, Центральное телевидение Китая сообщило, что в 2026 году планируется отправить на Луну прыгающий исследовательский зонд «Чанъэ-7» для поиска воды. Отмечалось, что успех миссии позволит упростить создание лунной базы за счет сокращения времени доставки жидкости на спутник Земли.

16 июля 2024 года китайские ученые сообщили, что обнаружили следы воды в образцах лунного грунта с аппарата «Чанъэ-5». По их словам, на основе открытия можно сделать вывод, что на поверхности спутника молекулы воды могут существовать в форме гидратированных солей.

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