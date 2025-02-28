Украинские СМИ сообщили о задержании высокопоставленных офицеров ВСУ
На Украине задержали боевых генералов Вооруженных сил страны. ОБ этом 27 февраля заявил бывший советник экс-главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров.
«Я не буду оценивать мотивы такого решения, но власти шагнули в опасном направлении», — сказал он в беседе с украинским изданием «Телеграф».
Назаров считает задержание высокопоставленных офицеров ошибочным. Он подчеркнул необходимость исправления данной ситуации для восстановления доверия военных. Он добавил, что до завершения боевых действий никто не должен подвергаться уголовной ответственности.
Также генерал-майор подчеркнул, что на протяжении нескольких лет на Украине это правило не нарушалось и было закреплено законодательно.
20 января главное бюро расследований (ГБР) Украины задержало троих высокопоставленных офицеров. Военнослужащие подозреваются в халатности, связанной с потерей управления войсками на харьковском направлении в мае прошлого года.
8 января ГБР Украины задержало командира роты 155-й механизированной бригады ВСУ по подозрению в дезертирстве и подстрекательстве к этому подчиненных. Старшего лейтенанта заключили под стражу, но могут освободить под залог.