Площадь лесного пожара в Японии увеличилась в два раза
Площадь лесного пожара в префектуре Иватэ в Японии увеличилась вдвое. Об этом 28 февраля сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на местные власти.
На третий день площадь лесного пожара в городе Офунато префектуры Иватэ увеличилась вдвое и достигла 1200 га, уточнили в издании. Пожарная охрана и Силы самообороны усилили готовность к тушению пожара с земли и с воздуха.
По данным властей префектуры, количество привлеченных для ликвидации возгорания вертолетов увеличено до 16 (ранее было 10). Число больших вертолетов сил самообороны с высокой пропускной способностью по орошению увеличено до четырех (ранее был два). Кроме того, на треть увеличилось и число жителей, которым предписана эвакуация, — до 3306 человек.
Также в агентстве сообщили, что 27 февраля было обнаружено обгоревшее тело мужчины, предположительно, погибшего при пожаре.
26 февраля были зафиксированы три очага возгорания в префектуре Иватэ в районе Акасаки-те-Годзоку города Офунато, в районах Кодзи и Тахама города Аясато и в городе Санрику. В результате пожара выгорело более 600 га, в то время как 84 дома получили повреждения. Более 2 тыс. человек получили рекомендации к эвакуации.