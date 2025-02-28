Politico сообщило о планах Трампа по сокращению Госдепартамента США
Американский лидер Дональд Трамп намерен радикально сократить персонал Государственного департамента США. Об этом 27 февраля сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
«Трамп хочет радикально сократить Государственный департамент, оставив ему меньшее количество дипломатов, меньшее количество посольств и более узкие обязанности», — говорится в материале издания.
Уточняется, что, вероятнее всего, департамент после сокращений будет работать в областях заключения транзакционных правительственных соглашений, обеспечения американской безопасности и поощрения инвестиций других государств в США.
По информации издания, американский госсекретарь Марко Рубио согласился с идеей закрытия значительного числа посольств. На данный момент неизвестно, какие из них попадут под сокращение. Возможно, свою работу прекратят консульства в Ренне, Лионе, Страсбурге и Бордо во Франции, Дюссельдорфе, Лейпциге и Гамбурге в Германии, итальянской Флоренции, Понта-Делгаде в Португалии и Белу-Оризонти в Бразилии, уточнили собеседники издания.
Журнал Wired 25 февраля сообщил, что инженеры DOGE работают над программным обеспечением, которое помогало бы увольнять госслужащих. По данным издания, всё указывает на новый раунд масштабных увольнений чиновников.
20 февраля федеральный судья разрешил администрации президента США продолжить массовые увольнения. По его словам, иски должны быть поданы в федеральное управление по трудовым отношениям.