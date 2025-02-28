Глава МИД Никарагуа заявил о выходе республики из Совета по правам человека ООН

В результате неуважения суверенитета и ангажированного подхода со стороны управления верховного комиссара ООН по правам человека Никарагуа выходит из Совета по правам человека (СПЧ) всемирной организации. Об этом 27 февраля сообщил глава МИД республики Вальдрак Джентске.

«Для Никарагуа эти неуважительные механизмы утратили свою природу и сущность, мы их не признаем. <…> По этой причине Никарагуа заявляет о своем суверенном и бесповоротном решении выйти из Совета по правам человека и всей деятельности, связанной с этим Советом и всеми его вспомогательными механизмами», — приводит портал El 19 Digital письмо главы МИДа.

Кроме того, Джентске раскритиковал доклад по правам человека, разработанный «самопровозглашенной группой экспертов» в Никарагуа, который позже был добавлен в ежегодный отчет верховного комиссара ООН по правам человека. По его словам, в республике не признают и другие доклады, опубликованные ранее.

Он также заявил о двойных стандартах управления верховного комиссара и политизации внутренних механизмов для вмешательства в дела государств.

Джентске 4 февраля заявил, что доклад «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире в 2024 году», подготовленный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН, недостоверный и опубликован в политических целях, в связи с чем Никарагуа выходит из этой структуры ООН и закрывает ее представительства в стране.