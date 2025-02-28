Глава МИД Турции допустил изменения в политике США по Израилю

США могут изменить свою политику по поддержке Израиля. Об этом 27 февраля заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Al Jazeera Arabic.

«Америка выделяла Европе ресурсы в течение 50 лет, 60 лет, а потом в один день сказала: «Я больше не буду выделять эти ресурсы». Европа внезапно оказалась в дефиците. Откуда нам знать, что через 10 лет, через 15 лет она не скажет то же самое об Израиле? Израильтяне должны сами заключить мир с народами региона. <…> Что вы будете делать, если завтра Америка передумает?» — заявил Фидан.

В связи с этим он призвал израильскую сторону самостоятельно заключить мир с народами Ближневосточного региона, приняв «уникальное решение». По его мнению, можно до какого-то времени заручиться американской поддержкой, однако «это не политика с устойчивостью и гарантиями».

Премьер-министр Польши Дональд Туск также в этот день заявил, что президент США Дональд Трамп является более сложным партнером, чем его предшественники. По его словам, Трамп любит быть непредсказуемым и навязывать быстро меняющуюся повестку даже своим союзникам. Он уточнил, что сейчас приоритетными для США являются отношения с Китаем, а также вопрос Израиля и Ирана.