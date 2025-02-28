В КНДР подтвердили проведение учений с пуском крылатых ракет в Желтом море
Военные учения КНДР с использованием крылатых стратегических ракет прошли в Желтом море. Об этом 28 февраля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Подразделение западного округа корейской народной армии, коалиционное подразделение Ми-Силь, провело тренировку по запуску стратегических крылатых ракет в западной части Желтого моря», — говорится в материале агентства.
Кроме того, в издании уточнили, что целями учений являлись демонстрация способности корейской армии «наносить контрудары в любом пространстве», а также информирование о «боеготовности ядерных средств страны».
Помимо этого, по информации ЦТАК, в КНДР таким образом показали надежность систем ядерного сдерживания и готовность подразделений к выполнению боевых задач. Также в агентстве добавили, что запущенные ракеты смогли преодолеть расстояние 1587 км по овальной траектории за 7961 и 7973 секунды, при этом они точно поразили цель.
Агентство Yonhap ранее в этот же день сообщило, что КНДР произвела испытательный запуск стратегической крылатой ракеты для проверки систем ядерного сдерживания страны.