Расчеты РСЗО «Ураган» сорвали доставку резервов ВСУ в курском приграничье

Расчеты 220-миллиметровых реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерийской бригады ВДВ уничтожили боевую технику с живой силой и сорвали доставку резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к передовой в приграничном районе Курской области. Об этом 28 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что во время воздушной разведки расчет комплекса беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вскрыл передвижение украинской техники с личным составом в сторону линии боевого соприкосновения для организации контратаки на населенный пункт, из которого их выбивают десантники Вооруженных сил (ВС) РФ, и передал информацию на командный пункт артиллерии.

Тогда артиллеристы бригады ВДВ, получив координаты целей от подразделений беспилотной авиации и разведки, нанесли удар по выявленным целям. При этом корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью расчетов БПЛА. Беспилотники в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

«Наши ребята ночью заняли населенный пункт, противник утром предпринял попытки выбить личный состав наш из населенного пункта. Мы, в свою очередь, не дали им этого сделать, и точечными ударами нашей артиллерии со второго выстрела мы попали в цель. Противник пытался подъехать и забрать своих и подвезти подмогу, но в связи с тем, что работала наша артиллерия, мы это сделать просто не дали. Накрыли всех, и кто был, и кто собирался подойти», — сказал командир реактивного дивизиона артиллерийского соединения ВДВ с позывным Радий.

Нанеся урон бронетехнике и живой силе противника с помощью осколочно-фугасных боеприпасов, расчеты РСЗО «Ураган» совершили смену огневых позиций для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

«Били мы по посадкам и по бронетехнике. И отличные результаты. Враг был повержен», — заявил наводчик РСЗО «Ураган» с позывным Рыжий.

В МО РФ накануне сообщили, что экипаж танка Т-80БВ 5-й танковой бригады группировки войск «Восток» уничтожил замаскированный склад ВСУ с боеприпасами производства НАТО с личным составом ВСУ, задействованным в его охране на южнодонецком направлении СВО. Уточнялось, что бойцы ВС РФ применяли осколочно-фугасные снаряды для поражения цели.