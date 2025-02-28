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Вильфанд спрогнозировал интенсивные осадки в трех округах России в марте

Вильфанд: избыток осадков ожидается на Урале, в Сибири и Северо-Западном округе
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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В марте избыток осадков прогнозируется на Урале, в Сибири и некоторых регионах Северо-Западного федерального округа. Об этом 28 февраля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, интенсивные осадки ожидаются на территории от Оби и до восточной границы Сибирского федерального округа.

«Это вся Западная Сибирь, Таймыр, большая часть Красноярского края и север Урала», — отметил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Синоптик уточнил, что избыток осадков коснется и тихоокеанского побережья, в том числе Магаданской и Амурской областей, Хабаровского и Приморского края, а также Сахалина.

«От западных границ России до Оби прогнозируется количество осадков около нормы, исключение составляют только Мурманская и Архангельская области, здесь избыток осадков», — добавил он.

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23 февраля Вильфанд сообщил, что в марте на европейской территории России возможны понижения температуры до –13 градусов, морозы могут сохраняться до 20 числа. По его словам, такая температура в этот период — нормальное явление. Метеоролог добавил, что снег в европейской части страны сойдет раньше обычного.

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