Стармер пообещал Украине большой пакет военной помощи в 2025 году

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска для поддержания мира на Украине. Об этом он сообщил 27 февраля на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

«Великобритания готова «встать сапогами на землю и поднять самолеты в воздух», чтобы поддержать выполнение соглашения», — сказал он.

При этом британский премьер-министр заявил о планах в 2025 году предоставить Украине больше военной помощи, чем когда-либо ранее. Кроме того, Стармер сообщил о планах вести дальнейший диалог с Трампом по вопросу гарантий безопасности для европейских войск на Украине.

Журнал The Economist 25 февраля сообщил, что европейские страны во главе с Великобританией и Францией хотят разместить свой воинский контингент вблизи объектов критической инфраструктуры Украины. Уточняется, что они будут развернуты не на линии фронта на востоке, а в украинских городах, портах, на атомных электростанциях.

Газета The Wall Street Journal сообщила 23 февраля, что Великобритания и Франция разрабатывают план по размещению 30 тыс. военных на Украине. При этом реализация их плана зависит от того, удастся ли убедить Трампа дать обещание о поддержке европейского контингента в случае обострения конфликта.