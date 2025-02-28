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В Москве состоялась церемония вручения просветительской награды «Знание.Премия»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вручение просветительской награды «Знание.Премия» 27 февраля состоялось в Москве. Кадры с церемонии награждения появились в распоряжении «Известий».

Это вручение стало четвертым по счету. Более 30 создателей в этом году удостоились награды за свои проекты. Всего было подано более 20 тыс. заявок. По мнению организаторов «Знание.Премия», в этом году представленные работы стали более креативными и уникальными.

«За каждым проектом стоит команда людей искренних, неравнодушных, из самых разных регионов нашей страны. В том числе и наших коллег из новых регионов, которые трудятся и с каждым годом всё активнее участвуют в самых разнообразных наших начинаниях», — сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она уточнила, что создатели просветительских проектов являются уникальными людьми, которые год за годом трудятся для создания новых форм, чтобы вдохновлять и учить.

В номинации «Лучший просветительский фильм» в этом году победил фильм «По следам Александра Невского», который является первым в истории России полнометражным документальным проектом, снятым на языке жестов.

«В просветительских фильмах есть еще один важнейший элемент — это, собственно, знание. И поэтому, конечно, в каждом фильме, который сегодня представлен в этой номинации, есть все эти составляющие», — сообщила гендиректор НМГ Светлана Баланова.

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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что авторитет людей, которые несут знание и просвещают миллионы других для понимания своего признания, возрождается и растет в России. Он добавил, что АО «Первый канал» стал лучшей просветительской компанией года, Международная выставка-форум «Россия» стала лучшим просветительским проектом, а тележурналист Владимир Соловьев был назван просветителем года.

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