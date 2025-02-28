Синоптики спрогнозировали отсутствие осадков в Москве 28 февраля

Переменная облачность, без осадков и местами гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 28 февраля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +1 до +3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –7.

В Московской области днем синоптики обещают от –1 до +4 градусов, а ночью температура может упасть до –15.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 2–9 м/с.

Атмосферное давление составит 756–757 мм рт. ст.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что 28 февраля станет последним холодным днем, после чего начнется потепление. До этого он также сообщал, что температура воздуха в начале марта повысится по сравнению с последней неделей февраля. По словам Вильфанда, средняя мартовская температура составит примерно –1 градус.