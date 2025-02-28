Сосна раскрыла тайны «золотой эпохи» Китая
Российские ученые в составе международной группы исследователей установили, что стабильный режим повышенной влажности — одна из главных причин возникновения древнекитайской империи Цинь и начала китайской государственности.
Научная работа основана на анализе древесины по модели Ваганова – Шашкина. Эта методика была разработана в России и получила название по фамилиям создателей.
«В процессе исследований мы изучали образцы китайской сосны — как живых деревьев, так и наполовину ископаемой древесины, которая сохранилась в грунте, а также в виде различных культурных артефактов. Китайские специалисты собрали большой массив данных в окрестностях города Сиань, который был столицей империй Цинь и Западная Хань. Дальше специалисты измеряли ширину годичных колец и провели изотопный анализ», — рассказал «Известиям» один из участников проекта, директор Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета Владимир Шишов.
Результаты анализа и вычислительных экспериментов показали, что для древнего Китая в период правления династий Цинь и Хань характерен климат со стабильной высокой увлажненностью. Например, в это время годовое количество осадков было на 16–34% выше, чем в современный период. Это привело к расширению территорий, пригодных для сельского хозяйства, и способствовало увеличению населения и развитию экономических отношений.
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Хвойная трактовка: сосна раскрыла тайны «золотой эпохи» Китая