FIDE выразила соболезнования в связи со смертью шахматиста Спасского

В Международной шахматной федерации (FIDE) выразила соболезнования в связи со смертью советского шахматиста Бориса Спасского. Об этом сообщается на сайте федерации в четверг, 27 февраля.

«Покойтесь с миром, Борис Васильевич Спасский. Один из самых талантливых игроков своего поколения», — говорится в заявлении FIDE.

Борис Спасский стал чемпионом мира как универсальный шахматист в 1969 году, тогда ему удалось одержать победу над соотечественником Тиграном Петросяном. Они дважды сыграли матчи на мировое первенство. В 1966 году Петросян одержал победу, спустя три года он проиграл. Новым чемпионом мира стал Спасский, пишет ИА Регнум.

Титул Спасскому удавалось удерживать до 1972 года, тогда он в матче уступил американцу Роберту Фишеру.

Борис Спасский, 10-й чемпион мира по шахматам, умер в Москве в возрасте 88 лет ранее, 27 февраля. Как заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, на его партиях учились и продолжают это делать многие поколения шахматистов.

В 1976 году шахматист эмигрировал во Францию, а в 2012 году вернулся в Россию.