Трамп заявил о планах прекратить лидерство США в финансировании НАТО

Американский лидер Дональд Трамп 27 февраля заявил, что намерен добиться прекращения лидирующей роли Соединенных Штатов в финансировании и помощи НАТО, а также указал, что США необходимо заниматься восстановлением своих армейских складов.

«Мы помогаем НАТО, но мы помогаем намного больше, чем кто-либо другой, и я хочу, чтобы это прекратилось», — заявил президент США в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

По его словам, Соединенные Штаты «заплатили куда больше, чем любая другая страна». Так, при поддержке страны было профинансировано большое количество «лучшей военной техники, боеприпасов и других вещей».

«Теперь мы должны начать восстанавливать наши собственные склады», — подчеркнул Трамп.

Кроме того, он добавил, что одобряет и поддерживает статью о коллективной безопасности Североатлантического альянса (НАТО). Но, по его словам, она не понадобится в обсуждении вопроса об отправке военного контингента на территорию Украины.

Также американский лидер сообщил, что США не станут вводить 25% пошлины на товары из Великобритании. Он уточнил, что договорился с британским премьер-министром Киром Стармером о ведении свободной торговли между государствами.

Американский лидер 26 февраля сообщил о том, что США на данный момент не поставляют на Украину оборонную помощь. По его словам, Киеву хватит вооружений для ведения боевых действий до момента достижения соглашения по урегулированию украинского конфликта.

25 февраля Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном назвал странным вопрос о перспективах помощи Вашингтона на восстановление Украины. По его словам, США вложили в украинскую сторону около $350 млрд.