Yonhap сообщило о проведении КНДР испытательного запуска крылатой ракеты

КНДР произвела испытательный запуск стратегической крылатой ракеты для проверки систем ядерного сдерживания страны. Об этом 28 февраля сообщило агентство Yonhap.

«Учения по запуску стратегических крылатых ракет в Западном море», — говорится в материале агентства.

Позже в издании добавили, что лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о полной готовности систем ядерного сдерживания к боевой работе.

14 января агентство Yonhap сообщило, что военнослужащие Южной Кореи зафиксировали несколько снарядов ракет малой дальности, которые были запущены со стороны КНДР. В тот же день сообщалось о том, что КНДР запустила неопознанный снаряд в направлении Японского моря. Южнокорейские военнослужащие начали анализ направления и дальности полета неопознанного снаряда.