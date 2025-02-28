В ОБСЕ рассказали об отправке миротворцев на Украину
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может отправить на Украину вооруженный миротворческий контингент, подобный контингентам ООН, сообщили «Известиям» в пресс-службе Парламентской ассамблеи (ПА) объединения. Подобное решение потребует консенсуса всех членов.
«ОБСЕ никогда не размещала традиционные миротворческие силы в смысле вооруженного контингента, подобного контингентам Организации Объединенных Наций, но теоретически это возможно. На саммите СБСЕ (Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе) в Хельсинки в 1992 году специально упоминалась возможность развертывания миротворческих операций, включая военные элементы, если все участники ОБСЕ согласятся», — заявил «Известиям» официальный представитель ПА Нэт Пэрри.
При этом он уточнил, что сейчас на площадке Парламентской ассамблеи не ведется предметных дискуссий о развертывании миротворческих сил. В то же время ее участники обсуждают вопрос укрепления роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта.
Вопрос ввода на Украину иностранных войск в качестве миротворческого контингента стал вновь обсуждаться на фоне переговоров РФ и США. Наиболее активно эту идею продвигают Париж и Лондон. Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, заявил 26 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Избирательная миссия: ОБСЕ может разместить миротворцев на Украине