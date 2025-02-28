В армянском парламенте рассказали о сроках рассмотрения законопроекта о вступлении в ЕС
Армянский парламент в начале марта планирует во втором чтении рассмотреть законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз (ЕС), сообщил «Известиям» глава фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.
«На данный момент, скорее всего, это (рассмотрение законопроекта. — Ред.) будет на следующем пленарном заседании, на следующей неделе. Но это зависит от решения правящего большинства», — сказал он.
По информации издания, этот вопрос может быть рассмотрен 3–4 марта. Однако один из источников утверждает, что конкретная дата еще не согласована, а информация о проведении заседания в эти дни не соответствует действительности.
Документ в первом чтении законодательный орган принял 12 февраля.
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Сочиняемый союз: Армения может снова рассмотреть закон о вступлении в ЕС