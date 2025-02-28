Реклама
Прямой эфир
Общество
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Общество
Вильфанд спрогнозировал интенсивные осадки в трех округах России в марте
Мир
В Словакии указали на важность сотрудничества с Россией
Стиль
Геммолог дала советы по выбору помолвочного кольца для невесты
Мир
Бессент заявил о согласовании соглашения по ископаемым между Украиной и США
Общество
Машков и фестиваль «Гений места» стали лауреатами «Знания.Премии»
Общество
Временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево
Общество
Синоптики спрогнозировали отсутствие осадков в Москве 28 февраля
Мир
В КНДР подтвердили проведение учений с пуском крылатых ракет в Желтом море
Общество
В Москве состоялась церемония вручения просветительской награды «Знание.Премия»
Мир
Трамп заявил о планах прекратить лидерство США в финансировании НАТО
Мир
NBC News узнал о подозрениях полиции в причине смерти актера Хэкмена и его жены
Здоровье
Офтальмолог рассказала о противопоказаниях и угрозах при ношении линз
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП в Нижнем Новгороде
Наука и техника
Ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» стартовала с космодрома Байконур
Общество
Охране в аэропортах выдадут пистолеты, каски и ружья
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Непале

В армянском парламенте рассказали о сроках рассмотрения законопроекта о вступлении в ЕС

0
EN
Фото: TASS/Sergei Grits
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Армянский парламент в начале марта планирует во втором чтении рассмотреть законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз (ЕС), сообщил «Известиям» глава фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.

Не надо рваться: Армении придется сделать выбор между ЕС и ЕАЭС
Еревану будет сложность постоянно сохранять двухвекторность в этом вопросе, считают в МИД РФ

«На данный момент, скорее всего, это (рассмотрение законопроекта. — Ред.) будет на следующем пленарном заседании, на следующей неделе. Но это зависит от решения правящего большинства», — сказал он.

По информации издания, этот вопрос может быть рассмотрен 3–4 марта. Однако один из источников утверждает, что конкретная дата еще не согласована, а информация о проведении заседания в эти дни не соответствует действительности.

Документ в первом чтении законодательный орган принял 12 февраля.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сочиняемый союз: Армения может снова рассмотреть закон о вступлении в ЕС

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025