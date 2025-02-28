Косачев указал на ограниченный потенциал Турции в переговорах по Украине

Хотя Турция остается удобной площадкой для переговоров, ее вовлеченность в конфликт на стороне Украины не позволяет ей быть посредником в урегулировании, объяснил «Известиям» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Наши турецкие коллеги хотят нечто большего, хотят быть посредниками. И здесь, конечно, много вопросов. Турция — не нейтральное государство в конфликте между Россией и Украиной. Она поддерживала Украину и политически, и поставками вооружений. Лично на мой взгляд, это ограничивает потенциал Турции. Но как площадка для переговоров с третьими странами она вполне подходит», — отметил политик.

Комментируя прошедшую в Стамбуле встречу делегаций России и США, он подчеркнул, что для таких переговоров «главное — создать условия».

«В данном случае турецкая сторона к переговорам не привлекается, не оказывает давления на позиции сторон, поэтому это удобное место, чтобы встречаться и работать по существу. Когда есть условие, результат может оказаться еще большим, чем на это рассчитывают переговорщики, что я надеюсь произошло и в этот раз», — уточнил он.

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