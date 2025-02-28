Туск назвал Трампа трудным партнером для европейских стран

Американский лидер Дональд Трамп стал намного более трудным партнером для Европы, чем его предшественники. Об этом 27 февраля заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире телеканала TVN24.

«Он является гораздо более сложным партнером, чем любой другой президент США до него», — подчеркнул Туск.

По его словам, сложность заключается в том, что Трамп любит быть непредсказуемым и навязывать быстро меняющуюся повестку даже своим союзникам.

«Непредсказуемость, изменчивость событий — это то, что очень нравится президенту Трампу. Это его метод работы. Навязывание столь изменчивой и очень быстро меняющейся, непредсказуемой повестки дня является методом обращения как с противниками, так и с союзниками», — отметил польский премьер-министр.

Туск подчеркнул, что необходимо вести переговоры с американским лидером «без иллюзий» и не паниковать, приняв тот факт, что для Вашингтона Европа перестала быть центром мира.

«Давайте не будем впадать в истерику, давайте не будем строить иллюзий, что мы являемся фаворитами», — сказал он.

Премьер-министр уточнил, что сейчас приоритетными для США являются отношения с Китаем, а также вопрос Израиля и Ирана.

В этот же день телеканал NBC News отметил, что после принятых Трампом решений партнеры США не могут считать страну надежным союзником. Как отмечалось в материале, если администрация Трампа продолжит настраивать против себя своих партнеров, то Китай и Россия смогут расширить сферы влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточной Европе.