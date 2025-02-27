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Шахматист Карпов выразил соболезнования в связи со смертью Спасского

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Российский и советский шахматист Анатолий Карпов 27 февраля в разговоре с «Известиями» выразил соболезнования в связи со смертью 10-го чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского.

«Это большая потеря для шахматного мира. И не только для шахматного. Борис Васильевич был замечательным человеком», — отметил Карпов.

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Президент Федерации шахмат РФ Андрей Филатов 27 февраля сообщил о смерти Бориса Спасского. Шахматист умер в возрасте 88 лет.

В 1969 году Спасский обыграл советского шахматиста Тиграна Петросяна и стал 10-м чемпионом мира, однако в 1972 году он утратил шахматную корону, уступив в Рейкьявике американцу Роберту Фишеру. Спасский является заслуженным мастером спорта СССР и был награжден орденом «Знак почета» и медалью «За трудовую доблесть», а также отмечен почетной грамотой президента РФ. Кроме того, он двукратный обладатель шахматного «Оскара» — престижной награды лучшему игроку года.

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