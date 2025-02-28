Общество «Знание» пригласит Илона Маска в качестве лектора на марафон

Российское общество «Знание» пригласит американского миллиардера Илона Маска в качестве лектора на ближайший марафон. Об этом 27 февраля заявил генеральный директор «Знания» Максим Древаль во время общения с журналистами на церемонии вручения просветительских наград «Знание. Премия».

«Я обещаю, что Илона Маска мы тоже позовем на один из ближайших наших марафонов. Всё возможно. Думаю, что мы сможем еще не раз его увидеть среди наших лекторов», — сказал Древаль.

Также он сообщил, что сейчас идет подготовка к федеральному просветительскому марафону общества, который пройдет с 28 по 30 апреля и будет посвящен юбилею Великой Победы.

Участие в этом марафоне уже подтвердил один иностранный лектор из США, но его имя журналистам не раскрыли. Сейчас «Знание» находится на этапе переговоров с несколькими мировыми выдающимися лекторами, добавил Древаль.

5 ноября 2024 года Древаль предложил сделать школьные библиотеки культурными центрами, где будут проводиться кинопоказы и лекции. Общество «Знание» видит в этом задачу по обучению библиотекарей, выявлению лучших практик и поощрению.