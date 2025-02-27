На северо-западе Москвы произошел пожар в многоквартирном доме

В Москве на Планерной улице произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

«На Планерной улице в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошло возгорание личных вещей и мебели», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что 15 человек покинули здание самостоятельно. Позднее в ведомстве сообщили, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 15 кв. м.

По информации источника «Известий», в результате пожара пострадали женщина и три ребенка.

Накануне произошел пожар на площади 1 тыс. кв. м в магазине Красноярска. В результате происшествия никто не пострадал. В ликвидации возгорания принимали участие 36 пожарных и 10 единиц спецтехники, включая 31 человека и восемь единиц техники от МЧС России.