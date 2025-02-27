В Калининградской области не собираются демонтировать ЛЭП на Литву
Демонтаж линии электропередачи на границе Калининградской области и Литвы после выхода Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ не планируется. Об этом 27 февраля заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
«Попросил фото неработающих линий электропередачи на границе с Литвой. С удивлением заметил, что всё осталось на месте, несмотря на заявления литовской стороны демонтировать линию. Не торопятся наши соседи, кажется, это признаки хоть какого-то оставшегося здравого смысла», — написал он в Telegram-канале.
Он добавил, что и российская сторона тоже ничего не планирует убирать.
Ранее, 25 февраля, министр энергетики республики Жигимантас Вайчюнас заявил, что Литва начала процесс демонтажа ЛЭП на границе с Калининградской областью.
8 февраля страны Прибалтики отключились от совместной энергосистемы с Россией. Выход Эстонии, Литвы и Латвии из международного электрического кольца БРЭЛЛ не повлиял на параллельную работу энергосистем России и Белоруссии и на функционирование энергосистемы в Калининградской области, отметили в пресс-службе системного оператора Единой энергетической системы.