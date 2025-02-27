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Экс-президент Франции призвал ЕС нанести удар Трампу

Экс-президент Франции Олланд: ЕС должен нанести удар Трампу
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Фото: TASS/ABACA/Abdullah Firas
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Европейский союз (ЕС) должен нанести удар по лидеру США Дональду Трампу. Такое заявление 27 февраля сделал бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью телеканалу BFM TV.

«Трамп реагирует только на кошелек, на деньги. Это его единственное поведение. Мы, европейцы и французы, <...> должны нанести ему удар, очень сильный», — сказал он.

По словам Олланда, президент Соединенных Штатов «в наглой форме» потребовал от Украины редкоземельные металлы, отказавшись при этом давать ей гарантии безопасности. Бывший французский лидер также указал на регулярные просьбы Трампа предоставить компенсации и подчеркнул, что страны Европы должны попытаться нанести ущерб экономике США.

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Британская газета Financial Times 23 февраля сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой минфина США Скоттом Бессентом при обсуждении сделки по редкоземельным металлам «был очень зол», между сторонами произошел конфликт. Уточнялось, что Зеленский не согласился с тем, что партнерство с США в сфере добычи полезных ископаемых укрепит безопасность Украины.

В тот же день президент Трамп заявил, что собирается потребовать от Украины не только редкоземельные минералы, но и нефть, а также «всё, что сможет получить». Он заявил, что у Евросоюза есть возможность получить деньги обратно, в то время как у США — нет.

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