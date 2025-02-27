Вулин заявил о поддержке Трампа в его стремлении к миру на Украине

Вице-премьер Сербии Александр Вулин поделился 27 февраля с «Известиями» своим мнением о политике президента США Дональда Трампа. По его словам, Сербия поддерживает американского лидера в его стремлении урегулировать украинский кризис.

«Слишком мало времени прошло чтобы говорить и оценивать какие-то действия политика. Но мы поддерживаем Трампа в том, что он намеревается прийти к миру и мы разделяем его желание в том, чтобы на Украине наступил мир», — сказал он.

Вулин выразил надежду, что в условиях, когда большая часть западного мира хочет увидеть поражение России в конфликте на Украине, Трамп придерживается другого мнения.

Он также добавил, что на данный момент сербский народ испытывает симпатию по отношению к американскому лидеру, но уважение ему необходимо будет заслужить.

«Мы надеемся, что Трамп будет больше прислушиваться к Сербии и ее аргументам. На стороне трапа симпатия сербского народа и я надеюсь, что он заслужит и уважение сербов. Но это он еще должен доказать», — заключил Вулин.

Ранее, в декабре прошлого года, Вулин заявил, что Сербия никогда не присоединится к западным странам, которые ввели санкционные ограничения против России, даже если на нее продолжат оказывать внешнее давление. Он также отметил, что Сербия является независимым государством.