В Харькове сотрудники ТЦК избили мужчину и силой затащили в микроавтобус
Сотрудники военного комиссариата избили мужчину в украинском Харькове. Об этом 27 февраля сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Как уточняется в сообщении, трое сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) избили мужчину, после чего затащили его в микроавтобус.
16 февраля сообщалось, что игрока сборной Украины по баскетболу Владимира Конева сняли с поезда в Латвию и доставили в ТЦК. Президент клуба «Днепр» Валерий Кондратьев, за который выступает спортсмен, отметил, что у него была бронь от мобилизации от министерства молодежи и спорта.