Диетолог оценил возможность влияния цитрусовых на настроение

Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский оценил в четверг, 27 февраля, утверждение ученых, что всего один апельсин в день снижает риск психического расстройства на 20%. Они выяснили, что цитрусовые стимулируют рост определенных бактерий, которые влияют на синтез дофамина и серотонина.

По словам специалиста, это сомнительное заявление.

«Согласно этому, люди с аллергией на цитрусовые должны находиться в депрессивных и психиатрических состояниях постоянно. Это то же самое, как выпивай кружку воды с утра и, возможно, дольше проживешь», — прокомментировал эксперт в беседе с «Радио 1».

При этом нутрициолог считает, что рациональное зерно в этом исследовании есть: микробиота кишечника, действительно, влияет на выработку определенных гормонов. Пристанский уточнил, что есть два основных процесса по выделению серотонина: потребление пищи и выработка определенных бактерий.

«То есть, грубо говоря, пища поступила, прошла по ЖКТ, получилось механическое раздражение, выработался серотонин, усилилась перистальтика кишечника, начала выделяться слизь внутри самого желудка, включается большое количество разнообразных функций», — объяснил диетолог.

Ранее ученые Гарвардской медицинской школы пришли к выводу, что апельсин может помогать в борьбе с депрессией. По их данным, ежедневное употребление одного апельсина может снизить риск развития депрессии на 20%, сообщается на сайте kp.ru. Причем другие фрукты, яблоки или бананы, не показали такой антидепрессивной силы.

Результаты были получены на основе анализа питания более 100 тыс. женщин и подтверждены исследованием среди мужчин, сообщает 360.ru.

27 февраля врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская рассказала «Известиям», что запахи играют гораздо более важную роль в жизни человека, чем может показаться на первый взгляд. Они влияют на настроение, концентрацию, память и даже работоспособность.

По словам эксперта, запахи воздействуют по-разному. Например, запахи лимона, розмарина, мяты, базилика, шалфея и эвкалипта способны повышать концентрацию внимания и активизировать умственную деятельность. В то время как такие ароматы, как тимьян, лаванда и мелисса, наоборот, способствуют расслаблению, помогая снизить уровень стресса и улучшить настроение. При этом аромат апельсина активирует определенные структуры головного мозга, что способствует лучшему запоминанию информации.