Реклама
Прямой эфир
Общество
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Общество
Вильфанд спрогнозировал интенсивные осадки в трех округах России в марте
Мир
В Словакии указали на важность сотрудничества с Россией
Стиль
Геммолог дала советы по выбору помолвочного кольца для невесты
Мир
Бессент заявил о согласовании соглашения по ископаемым между Украиной и США
Общество
Машков и фестиваль «Гений места» стали лауреатами «Знания.Премии»
Общество
Временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево
Общество
Синоптики спрогнозировали отсутствие осадков в Москве 28 февраля
Мир
В КНДР подтвердили проведение учений с пуском крылатых ракет в Желтом море
Общество
В Москве состоялась церемония вручения просветительской награды «Знание.Премия»
Мир
Трамп заявил о планах прекратить лидерство США в финансировании НАТО
Мир
NBC News узнал о подозрениях полиции в причине смерти актера Хэкмена и его жены
Здоровье
Офтальмолог рассказала о противопоказаниях и угрозах при ношении линз
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП в Нижнем Новгороде
Наука и техника
Ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» стартовала с космодрома Байконур
Общество
Охране в аэропортах выдадут пистолеты, каски и ружья
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Непале

Диетолог оценил возможность влияния цитрусовых на настроение

Диетолог Пристанский: серотонин выделяется при потреблении пищи
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский оценил в четверг, 27 февраля, утверждение ученых, что всего один апельсин в день снижает риск психического расстройства на 20%. Они выяснили, что цитрусовые стимулируют рост определенных бактерий, которые влияют на синтез дофамина и серотонина.

По словам специалиста, это сомнительное заявление.

«Согласно этому, люди с аллергией на цитрусовые должны находиться в депрессивных и психиатрических состояниях постоянно. Это то же самое, как выпивай кружку воды с утра и, возможно, дольше проживешь», — прокомментировал эксперт в беседе с «Радио 1».

При этом нутрициолог считает, что рациональное зерно в этом исследовании есть: микробиота кишечника, действительно, влияет на выработку определенных гормонов. Пристанский уточнил, что есть два основных процесса по выделению серотонина: потребление пищи и выработка определенных бактерий.

«То есть, грубо говоря, пища поступила, прошла по ЖКТ, получилось механическое раздражение, выработался серотонин, усилилась перистальтика кишечника, начала выделяться слизь внутри самого желудка, включается большое количество разнообразных функций», — объяснил диетолог.

Выбрать по запаху: для чего россияне покупают духи с феромонами
Парфюмеры раскрыли способы привлечь своего партнера

Ранее ученые Гарвардской медицинской школы пришли к выводу, что апельсин может помогать в борьбе с депрессией. По их данным, ежедневное употребление одного апельсина может снизить риск развития депрессии на 20%, сообщается на сайте kp.ru. Причем другие фрукты, яблоки или бананы, не показали такой антидепрессивной силы.

Результаты были получены на основе анализа питания более 100 тыс. женщин и подтверждены исследованием среди мужчин, сообщает 360.ru.

27 февраля врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская рассказала «Известиям», что запахи играют гораздо более важную роль в жизни человека, чем может показаться на первый взгляд. Они влияют на настроение, концентрацию, память и даже работоспособность.

По словам эксперта, запахи воздействуют по-разному. Например, запахи лимона, розмарина, мяты, базилика, шалфея и эвкалипта способны повышать концентрацию внимания и активизировать умственную деятельность. В то время как такие ароматы, как тимьян, лаванда и мелисса, наоборот, способствуют расслаблению, помогая снизить уровень стресса и улучшить настроение. При этом аромат апельсина активирует определенные структуры головного мозга, что способствует лучшему запоминанию информации.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025