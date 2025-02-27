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Матвиенко заявила о готовности Турции дать площадку для переговоров по Украине

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна всегда готова предоставить площадку для переговоров с целью разрешения конфликта на Украине. Об этом 27 февраля сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с журналистами после встречи с турецким лидером.

«Они готовы предоставить свою площадку в любое время. <...> В общем, они активно в повестке и готовы оказывать любое содействие для разрешения украинского кризиса. Но, естественно, я изложила еще раз наши подходы, что без устранения причин этого конфликта говорить о достижении каких-то серьезных соглашений — невозможно», — сказала она.

По словам Матвиенко, Эрдоган также назвал президента РФ Владимира Путина своим большим другом и попросил передать ему, что его очень ждут с визитом в Турции.

«Мы все знаем, что у них действительно очень хорошие личные отношения. Это во многом влияет на характер российско-турецкий к отношению, расширение нашего сотрудничества в самых разных сферах», — заявила спикер Совфеда.

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Ранее в этот день Матвиенко передала Эрдогану устное послание от российского лидера о двусторонних отношениях и международной повестке. Их встреча состоялась в Стамбуле в рамках официального визита российской делегации.

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